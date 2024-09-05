D-Marin, bu sonbaharda Avrupa'nın en prestijli yatçılık etkinliklerinde yer alarak sektördeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Premium marinaların seçkin markası olan D-Marin, yer alacağı Cannes Yachting Festival, Genoa International Boat Show ve Monaco Yacht Show etkinliklerinde deniz turizmine ilişkin güncel gelişmeleri ziyaretçileriyle paylaşmayı bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - D-Marin, bu sonbaharda da Avrupa'daki etkisini genişletmeye devam ediyor. D-Marin yer alacağı etkinliklerinde, Fransa ve İtalya kıyılarındaki hızlı genişlemesini vurgulayarak, Azimut|Benetti Group ile Livorno Marina projesindeki güncellemeleri sunacak. Ayrıca 2024’teki yaklaşan tekne fuarlarında yenilikçi dijital çözümlerini sergileyerek, bir dizi seçkin marinaya ilişkin vizyonunu paylaşacak.

D-Marin ekibi, 10-15 Eylül tarihleri arasında Cannes Yachting Festivali'nde (Jetée 154’te), 19-24 Eylül tarihleri arasında Genoa International Boat Show'da (Sailing World, ST16’da), 25-28 Eylül tarihleri arasında ise Monaco Yacht Show’da (Albert 1 Area, AL14’te) ziyaretçilerini bekliyor olacak.

50.000 müşterisine Akdeniz ve Körfez bölgelerinde 14.000'den fazla bağlama yeri ve 2.500'den fazla tekne için kara parkı yeri sunarak, müşterilerin hem popüler hem de keşfedilmemiş destinasyonları kolaylıkla keşfetmelerini sağlayan D-Marin, birinci sınıf yatçılıkla eş anlamlı anılıyor. Katılacakları fuarlar ve gelecek vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck: "Denizcilik sektörünü kutlamak ve D-Marin'in deniz turizmini geliştirmede oynadığı önemli rolü vurgulamak için Cannes, Cenova ve Monaco tekne fuarlarına geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Vizyonumuz, en eşsiz deniz destinasyonlarında büyüyen varlığımızı hızla genişletmek, müşterilerimize keşfedecekleri çok çeşitli yerler sunmak ve marinalarımızda birinci sınıf ve zahmetsiz seyir deneyimleri sağlamaktır” dedi.