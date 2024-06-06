CW Enerji, yeni iş anlaşmalarına imza atmaya devam ederken, yurtiçinde yerleşik müşterisi arasında, şirketin üretmiş olduğu güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 1.528.409,75 dolar tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağlandı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, yeni iş anlaşmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, CW Enerji ile yurtiçinde yerleşik müşterisi arasında, şirketin üretmiş olduğu güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 1.528.409,75 dolar tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağlandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni anlaşmalara imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel anlaşmalar yaptıklarını belirten Sarvan, “Son olarak güzel bir anlaşma daha yaptık. Bu anlaşmaya göre şirketimiz ile yurt içinde yerleşik müşterimiz arasında, şirketimizin üretmiş olduğu güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 1.528.409,75 dolar tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Böylesine değerli bir anlaşmaya daha imza atmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

CW Enerji olarak, yerli ve milli olarak ürettikleri güneş panelleri ile sektöre önemli bir katkıda bulunduklarını ifade eden Sarvan, daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Sarvan, güneş enerji sektöründe güçlü anlaşmalara imza atmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Kendimizi sürekli geliştirerek ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin enerji alanında bağımsızlık kazanması için yenilenebilir enerji yatırımları çok büyük önem taşıyor. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve yaptığımız her bir anlaşma ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. ‘Güneşin Olduğu Her Yerde’ vizyonumuzla katma değerli ürünler üreterek sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.