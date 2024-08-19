CW Enerji, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen fuarlarda yer almaya devam ediyor. Firma, 21-22 Ağustos tarihleri arasında Miami’de düzenlenecek olan The Energy Expo ile 27-29 Ağustos tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilecek olan Inter Solar South America’da yerini alarak, son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini sergileyecek.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde birbiri ardına düzenlenen fuarlarda boy göstermeye devam ediyor.

Firma, ilk olarak 21-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında Miami Macc Convention Center’de düzenlenecek olan The Energy Expo da yerini alacak ve ardından 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında da Brezilya Expo Center Norte Sao Paulo’da gerçekleştirilecek olan Inter Solar South America’ya katılım sağlayacak.

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektörleri ile ilgili hemen her etkinlikte aktif olarak yer almaya devam ettiklerini söyledi. Sarvan, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde birbiri ardına düzenlenen fuarlarda geliştirdikleri ürünlerini sergilediklerini ifade ederek, “Bu çerçevede ağustos ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’da iki ayrı fuara katılım sağlayacağız. 21-22 Ağustos tarihleri arasında ABD’nin Miami şehrinde Macc Convention Center’de düzenlenecek olan The Energy Expo’da 237 nolu stantta yerimizi alacağız. Bu fuarın ardından 27-29 Ağustos tarihleri arasında da Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde Expo Center Norte’de gerçekleştirilecek Inter Solar South America’da G4-149 nolu stantta olacağız” dedi.

Fuar hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Sarvan, uzman ekip arkadaşları ile birlikte ziyaretçilerine ürünlerini detaylı bir şekilde anlatacaklarını kaydetti.

Fuarlarda dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerle bir araya geleceklerini belirten Sarvan, “Fuarlarda yerli ve milli olan güneş panellerimizi sergileyeceğiz. CW Enerji olarak, Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya pazarında yer alabileceğini göstereceğiz. Fuarlar aracılığıyla küresel ölçekte bağlantılar kurma ve yeni pazarlar oluşturma hedefindeyiz” diye konuştu. Sarvan, tüm ziyaretçileri stantlarına davet etti.