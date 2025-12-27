Adana Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalara bir yenisini ekledi. Ege Bağatur Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin temeli atıldı.

ADANA (İGFA) - Temel atma törenine siyasiler, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Adanalılar katıldı. Tören Başkan Zeydan Karalar'ın Silivri'den kaleme aldığı mektubun okunmasıyla başladı.

Zeydan Karalar'ın sözünü kendi sözü olarak gördüğünü belirten Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, 'Başkan Zeydan Karalar seçim öncesinde ev ev gezerken Cumhuriyet Halk Partisi adına söz verdi. Onun için Başkan Zeydan Karalar'ın verdiği her söze her Cumhuriyet Halk Partili sahip çıkmak zorundadır. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak sonuna kadar sahip çıkacağım. Onun verdiği sözlerden birini bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.'

8 ALT VE ÜST GEÇİT SÖZÜNÜ YERİNE GETİRECEĞİZ

Temeli atılan kavşağın farklı seviyeli, Adana'da örneği bulunmayan bir kavşak olduğunu ifade eden Güngör Geçer; projede araç üst ve alt geçidinin aynı anda bulunduğunu kaydetti. Zeydan Karalar Başkan'ın 8 adet daha araç alt ve üst geçidi daha yapılacağını söylediğini hatırlatan Güngör Geçer, böylece Şakirpaşa Kavşağı'ndan İncirlik'e kadar kavşağa takılmadan direkt geçiş olacağını kaydetti. Güngör Geçer şöyle devam etti: 'Temelini attığımız alt ve üst geçit ile trafik ciddi anlamda rahatlayacak. Adana'nın en büyük problemlerinden biri trafik maalesef. Yine aynı şekilde Öğretmenler Bulvarı'ndaki çalışmayla da D 400'den Öğretmenler Bulvarı'na girdiğinizde, Turgut Özal Bulvarı'na kadar hiçbir ışığa takılmadan gideceksiniz. Bunlar kenti daha yaşanabilir bir hale getirecek. Bizim hemşehrilerimiz en güzel hizmetlere layık. En iyisini yapmak için uğraş veriyoruz.'

YEDİGÖZE'DEN SU GETİRME PROJESİ

2026 yılı sonunda Yedigöze'den Su Getirme Projesi'ni de tamamlayacaklarını açıklayan Güngör Geçer, 29 milyon euroluk yatırımın son 30 yılda hükümetler tarafından bile Adana'ya yapılmadığını, Zeydan Karalar'ın Adana'ya kazandırdığı çok önemli bir hizmet olduğunu bildirdi. Ege Bağatur Farklı Seviyeli Kavşak'ı en kısa sürede Yüreğir'e kazandıracaklarını belirten Güngör Geçer, 'Yüreğir'imize, Adana'mıza hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Konuşmaların ardından Ege Bağatur Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin temeli atıldı.