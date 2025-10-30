İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Her Yerde' sloganıyla kentin dört bir yanında organize ettiği 'Cumhuriyet Her Yerde' etkinlikleri, Dikili ve Selçuk'taki kutlamalarla son buldu.

İZMİR (İGFA) - İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Cumhuriyet Her Yerde' etkinlikleri ile Cumhuriyet Bayramı'nı bir hafta boyunca farklı ilçelerde kutladı.

Hem yetişkinlere hem gençlere ve çocuklara hitap eden aktivitelere katılan yurttaşlar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 'Cumhuriyet Her Yerde' kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dikili ve Selçuk'ta son buldu.

Dikili merkezinde üç konser düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası'nın Enes Kunduracı ve Özlem Menokan konserleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın Burak Maral konseri yoğun ilgi gördü.

22 Ekim'de başlamıştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde ise bando gösterisi yapıldı. Selçuk Merkez İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri, çocuklar için mini disko, sihirbaz, palyaço gösterileri gerçekleştirildi.

'Cumhuriyet Her Yerde' etkinlikleri 22 Ekim'de Torbalı'da başladı. Kiraz, Menemen, Menderes Bergama ve Tire'nin ardından Selçuk ve Dikili'de son buldu.

'Cumhuriyet Çocukları Atölyesi'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ayrıca İzmir Akdeniz Akademisi de, 'Çocuklar için Akdeniz' projesi kapsamında, Bizim Ev Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde atölye çalışması gerçekleştirdi. Kültürel Miras, Doğa Kültürü ve Yaratıcı Drama ekseninde şekillenen 'Cumhuriyet Çocukları Atölyesi'ne anneler de katıldı. Eğitim ve eğlenceyi harmanlayan günün sonunda tüm çocuklara kitaplar ve masa başı aktiviteleri hediye edildi.