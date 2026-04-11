Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, 23 Nisan'dan 29 Ekim'e uzanan tarihi bir rotada sporcuları ve deniz tutkunlarını bir araya getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, dünyanın en prestijli denizcilik organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, 23 Nisan'dan 29 Ekim'e uzanan tarihi bir rotada sporcuları ve deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı, 10 Nisan Cuma günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışçıyı bir araya getirecek dev organizasyonun 2026 yılı rotası ve detayları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 7.'si düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, 23 Nisan'dan 29 Ekim'e uzanan tarihi bir rotada sporcuları ve deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışların Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve vizyonunu tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, 'Dünyanın birçok bölgesinde savaşların, krizlerin, belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye olarak kendi kara sularımızda güvenle, özgürce ve gururla yelken basıyor olmak bizler için sadece bir spor faaliyeti değil aynı zamanda çok büyük bir gurur' dedi.