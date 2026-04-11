MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı, Gülnar'dan başlayıp Erdemli'de sona erdi. Bisikletçiler, Mut ve Silifke'yi kapsayan 126 kilometrelik zorlu parkurda, yayladan denize uzanan doğal güzellikler eşliğinde pedal çevirdi. Etap sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Erdemli sahilinde verildi. 8. Tour of Mersin 2. Etap Birincisi Nikiforos Arvanitou, ikincisi Ramazan Yılmaz, üçüncüsü ise Mustafa Tarakçı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sporseverlerin heyecanla takip ettiği 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonun 2. etabı, Gülnar'dan başlayıp Erdemli'de sona eren zorlu parkuruyla hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tour of Mersin'in 2. etabında 5 kıta 26 ülkeden 120 bisikletçi, Gülnar Hükümet Konağı önünden yarışmaya başladı. Startı, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal,

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin verdi. Sporcular, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahta toplam 126 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yayladan denize uzanan eşsiz manzaralar eşliğinde gerçekleşen etap, sporcular için hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Doğa ile iç içe geçen parkur, Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne sererken, yarış boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sağlık ekipleri de olası durumlara anında müdahale etmek için parkur boyunca hazır bulundu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Türkiye'nin en önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen Tour of Mersin'in 2. gününde dereceye giren sporcular, etap sonunda Erdemli sahilinde düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. 8. Tour of Mersin 2. Etap Birincisi Nikiforos Arvanitou, ikincisi Ramazan Yılmaz, üçüncüsü ise Mustafa Tarakçı oldu.

En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Serdar Anıl Depe, ikinci Calum Johnston ve Gerard Garcia Ledesma üçüncü oldu. En iyi sprinter kategorisinde birinci Calum Johnston, ikinci Nikiforos Arvanitou ve üçüncü Serdar Anıl Depe ödüle layık görülürken, en iyi genç sporcu kategorisinde ise birinci Tomas Pridal, ikinci Amaniel Desta ve üçüncü Hugo Wertz oldu.

1. Etabın sonuçlarına göre oluşan liderlik mayolarını giyenler; Lider Sporcu Kategorisinde turuncu mayo giyen Calum Johnston, Calum johnston aynı zamanda lider sporcu mayosu giydiği için en iyi ikinci puana sahip Nikiforos Arvanitou yeşil mayoyu giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde ise kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe oldu. En genç sporcu kategorisinde ise beyaz mayoyu Tomas Pridal giydi.