Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşları #YeşilVatanSeferberliği'ne katılmaya ve fidan sahiplenerek ülke genelindeki dikim noktalarında buluşmaya davet etti.

ANKARA (İGFA) - 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla tüm vatandaşları #YeşilVatanSeferberliği'ne katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Erdoğan, bu başarıyı daha ileri taşımak istediklerini vurguladı.

'11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi; hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, fidan sahiplenerek 11 Kasım'da toprakla buluşturacak vatandaşlara da şimdiden teşekkürlerini iletti.