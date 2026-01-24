Aydın'da 'Ev Sahibi Türkiye' 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'a giden Özgür Özel'e, '3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. 3 yıldır neredeydiniz Özgür Efendi? Yeni mi ayıldınız?' dedi.

AYDIN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 'Ev Sahibi Türkiye' 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Aydın'ın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları Aydınlılarla buluşturuyoruz. Devletimizin bütün kurumları, Aydın'ı kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.' diye konuştu.

Ev Sahibi Türkiye projesiyle 500 bin konut projesini başlattıklarını ifade eden Erdoğan, Aydın'da 2.100, ilçelerde 4.800 olmak üzere toplam 6.973 konutun kurasını çektiklerini, hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.

CHP Lideri Özgür Özel'in Hatay'a gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özgür Özel, orada yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe ettiği büyük laflar aklına geliyor ve eziliyor. Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır sürecin içinde yoktunuz. 3 yıldır neredeydiniz Özgür efendi? Yeni mi ayıldınız?' şeklinde konuştu.