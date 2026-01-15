Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Diyarbakır kütüphanelerinde yerinde çözüm
Diyarbakır kütüphanelerinde yerinde çözüm
İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: RSS