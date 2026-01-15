Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun' ifadelerine yer verdi.