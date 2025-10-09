Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Gazze'de ateşkes anlaşması için Şarm El Şeyh'ten gelen müjdeli haberi duyurdu. Türkiye'nin katkı sağladığı anlaşmayı takip edeceğini belirten Erdoğan, yükseköğretimde reform hedeflerini; 208 üniversite, 3 yılda mezuniyet imkânı ve dünya sıralamalarında yükseliş olarak açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkes sürecine dair müjdeli haberler ile yükseköğretimdeki dönüşüm hedeflerini paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomatik çabaların sonuç verdiğini ve yükseköğretim sisteminin uluslararası standartlara ulaşacağını vurguladı.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm El Şeyh'te dün varılan mutabakat ve bugün atılan imzalarla Gazze'de ateşkes sürecinin başladığını duyurarak, 'New York'ta BM Genel Kurulu'nda ve Washington'da Trump'la Gazze'yi konuştuk. Trump'ın 20 maddelik barış planı sonrası HAMAS müzakerelere hazır olduğunu bildirdi. Türkiye'nin aktif katkı verdiği bu anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için Türkiye'nin görev gücünde yer alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası toplumla çalışacağız. Gazzeli mazlumların yüzlerindeki tebessümün solmaması için ne gerekiyorsa yapacağız' dedi. Trump, Katar, Mısır ve HAMAS'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS'ın dirayetli tutumunu övdü.

https://twitter.com/iletisim/status/1976259395315957894

YÜKSEKÖĞRETİMDE REFORM HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki üniversite sayısının 23 yılda 76'dan 208'e (129 devlet, 79 vakıf) yükseldiğini, her ilde yükseköğretim imkânı sunulduğunu belirterek, 'Ailesinin maddi durumu ne olursa olsun, gençlerimiz artık kendi ilinde üniversiteye erişebiliyor' dedi.

Üniversitelerin dünya sıralamalarında yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2029'a kadar en az 2 üniversitemiz ilk 100'de, 10'u ilk 500'de olacak' dedi.

Üniversitelerin topluma öncülük etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretimde reform planlarını açıklayarak, 'Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştıracağız. Stajları iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştüreceğiz. Ders planlarını sadeleştirip proje ve araştırma temelli öğrenme modelleri getireceğiz.' dedi.

Avrupa'daki örneklere işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrencilerimize 3 yılda mezuniyet imkânı sunacak yapısal reformları gündeme alıyoruz. Böylece yükseköğretim daha verimli ve uluslararası standartlara uyumlu olacak' dedi.