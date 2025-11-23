Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete karşı tek ses olacak. Düzenlenecek farkındalık yürüyüşü ve ardından gerçekleştirilecek 'Kadınlar Nilüfer'i konuşuyor: Güvende miyiz?' başlıklı söyleşide, kadına yönelik şiddet tüm boyutlarıyla ele alınacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 'Susma, Yürü, Diren' mottosuyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan programda yürüyüş ve söyleşi yer alıyor.

NİLÜFER SOKAKLARINDA DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ

25 Kasım Salı günü düzenlenecek olan yürüyüşte kadınlar, şiddete karşı tepkilerini göstermek ve dayanışmayı büyütmek için Nilüfer Kent Konseyi önünde bir araya gelecek. Buradan başlayacak yürüyüş, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sona erecek. Yürüyüşün ardından Halk Evi önünde yapılacak basın açıklamasıyla, kadına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulunulacak.

UZMAN İSİMLER 'GÜVENLİK' KONUSUNU MASAYA YATIRACAK

Etkinlikler kapsamında Nilüfer Barış Meclisi'nde 'Kadınlar Nilüfer'i konuşuyor: Güvende miyiz?' söyleşisi düzenlenecek. Söyleşi, alanında uzman isimleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal'ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide; şiddetle mücadele yöntemleri, yasal haklar ve kentsel güvenlik konuları tartışılacak.

Söyleşide; Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Ceren İlgen Altuntaş, Bursa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden (ŞÖNİM) Şeyma Aktuğ, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nden Dilek Üzümcüler ve Koza Kadın Derneği'nden Nursel Demir konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına atılması gereken adımları ve çözüm önerilerini Nilüferlilerle paylaşacak.