Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Dragon Bot Yarışması'nda dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Rumkale'nin eşsiz manzarasında büyük heyecana sahne olan Türkiye Dragon Bot Yarışması'nda 37 takımdan 740 sporcu mücadele etti. Gaziantep'i 10 takımın temsil ettiği yarışlarda kadınlar, erkekler ve mix kategorilerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı takımlar kupalarını, sporcular da madalyalarını aldı.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE ZİRVE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR'İ

Kadınlar kategorisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi birinci olurken Esenler Belediyesi Spor Kulübü ikinciliği, EKOBİD Dragon Takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Erkekler kategorisinde de birincilik kupasını Samsun Büyükşehir Belediyesi kazandı. Haliç Su Sporları ikinci, Esenler Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

MIX KATEGORİSİNİN ŞAMPİYONU LCM ROTA DENİZCİLİK OLDU

Kadın ve erkek sporcuların birlikte mücadele ettiği mix kategorisinde LCM Rota Denizcilik İstanbul birinciliğe ulaştı. Haliç Su Sporları ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi ise üçüncü oldu.

Farklı şehirlerden yüzlerce sporcuyu Fırat'ın kıyısında buluşturan organizasyon, mücadele dolu yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.