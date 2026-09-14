S.S. 105 No'lu Motorlu Araçlar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sebahattin Şengün, Baykar yöneticilerine yaptığı açıklamada Keşan'daki yatırımlarda yerel esnafın da gözetilmesini istedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S. 105 No'lu Motorlu Araçlar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sebahattin Şengün, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a hitaben bir kamuoyu açıklaması yayımlayarak, bölge esnafına ekonomik destek çağrısında bulundu.

Baykar'ın Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki başarılarını kutladıklarını belirten Şengün, Keşan'da yapılan yatırımlarda yerel halkın ve esnafın da dikkate alınmasını istedi. Şengün, açıklamasında Baykar yöneticilerinin toplumsal hassasiyetlerine ve afet dönemlerindeki desteklerine dikkat çekerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bölgedeki ekonomik koşulların zorluğuna işaret eden Şengün, minibüsçü esnafı ve yerel işletmelerin süreçten pay alması gerektiğini vurguladı.

OTEL YERİNE BÖLGEDEKİ İŞLETMELERE DESTEK ÇAĞRISI

Araç ve hizmet alımlarında yerel esnafın tercih edilmesini, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının da Keşan'dan karşılanmasını talep eden Şengün, açıklamada, Baykar'ın bölgede konaklamalarda Keşan otellerini tercih etmesinin önemli olduğu ancak yeni otel yatırımı yapılacağı yönündeki iddiaların yerel ekonomiye katkı sağlamayacağı ifade etti. Şengün, 'Keşan halkına omuz verin, minibüs hizmetini, yiyecek içecek hizmetini Keşan'dan alın, otel planı yapmayın, Keşan'daki otellere destek olun' diyerek çağrısını yineledi.

Kooperatif Başkanı Sebahattin Şengün, Keşan'a gelen kursiyerlerin bölgeyi tanıması için Saros Körfezi'ne götürülmesi gerektiğini de ifade ederek, bunun hem turizm bilinci oluşturacağını, hem de ileride bölge ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.