Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 8’inci yılında rahmetle yâd etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.” ifadelerini kullandı.