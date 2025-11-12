Bilecik, Gürcistan'da eğitim görevi sırasında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın acısıyla sarsıldı.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şehidin şahadet haberi, dün Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan ailesine ulaştırılmış, kentte derin bir üzüntüye neden olmuştu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Vali Sözer, şehidimizin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ı evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Ziyarette aileye sabır ve metanet dileyen Vali Sözer, 'Aziz şehidimiz İlhan Ongan'ın baba ocağını ziyaret ederek ailesine taziyelerimizi ilettik. Kahraman evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun. Milletimizin başı sağolsun.' ifadelerini kullandı.
Türk bayraklarıyla donatılan şehidin ailesinin evi, gün boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı.