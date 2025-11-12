Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyarette aileye sabır ve metanet dileyen Vali Sözer, 'Aziz şehidimiz İlhan Ongan'ın baba ocağını ziyaret ederek ailesine taziyelerimizi ilettik. Kahraman evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun. Milletimizin başı sağolsun.' ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Vali Sözer, şehidimizin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ı evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şehidin şahadet haberi, dün Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan ailesine ulaştırılmış, kentte derin bir üzüntüye neden olmuştu.

Bilecik, Gürcistan'da eğitim görevi sırasında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın acısıyla sarsıldı.

