Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi, olayın yakından takip edildiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Güngören ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonla görüştü. Görüşme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aileye yaptığı taziye ziyareti sırasında gerçekleşti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak acılı anneyle görüştürdü. Erdoğan, aileye sabır dileyerek olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Kabine toplantısında ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bu tür şiddet olaylarına karşı kararlılıkla hareket edileceğini vurguladığını belirten Erdoğan, hafta sonu İstanbul'a geldiğinde aileyi ziyaret etmek istediğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekânı cennet olsun. Allah sabırlar versin. Devlet olarak yanınızdayız, bize ne düşüyorsa yapacağız' ifadelerini kullandı.

Anne Gülhan Ünlü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin kendisine güç verdiğini belirterek, 'Sizden bunları duymak bir anne olarak bana umut oldu. Varlığınızı hissettirdiniz. Devletimizden Allah razı olsun' dedi.