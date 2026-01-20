İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyerek, provokasyonlara karşı milletin daha da kenetleneceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye tarafında YPG terör örgütü yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya, söz konusu eylemin milletin birlik ve beraberliğini hedef alan alçak bir provokasyon olduğunu belirterek, bu girişimin Terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratma çabasından ibaret olduğunu ifade etti.

Ay yıldızlı bayrağın şehitlerin emaneti ve milletin namusu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, 'Bayrağımız için bu milletin her bir ferdi gerektiğinde şehadete yürümekten asla geri durmaz' ifadelerini kullandı. Bayrağa uzanan her kirli elin tarih boyunca hak ettiği karşılığı bulduğunu ve bundan sonra da bulacağını dile getiren Yerlikaya, hiçbir provokasyona geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2013629616427077923

Kardeşliğe ve huzura yönelik saldırılara karşı en güçlü cevabın daha fazla kenetlenmek olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini vurguladı.