Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji hedeflerini vurguladı. Günlük 1 milyon varil petrol tüketiminin 160 bin varilini yerli kaynaklardan karşıladıklarını belirten Erdoğan, 'Filomuzu genişlettik, dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerle dördüncü sıraya yükseleceğiz' dedi

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji bağımsızlığı hedefini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti.

Petrolde günlük tüketimin 1 milyon varil civarında olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunun 160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz. Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşifleriyle ciddi bir atılım yaptık, ancak önümüzde hâlâ katetmemiz gereken mesafe var' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1975133396767551916

Söz konusu mesafeyi kapatmak için filonun genişletildiğini, sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin hızlandırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda dört aktif sondaj ve iki sismik arama gemisiyle dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerimizin envantere girmesiyle dördüncü sıraya yükseleceğiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız,' diyerek kararlılık mesajını yineledi.