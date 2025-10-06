AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğiyle Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Bursa'da konuşan Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, 'Barış kadınla mümkün. Gazze'nin sessiz çığlığına ses oluyoruz,' dedi. Küresel Sumud Filosu'na destek vurgusu yapıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 81 ilde eş zamanlı olarak 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenledi.

Gazze'deki insani krize dikkat çeken etkinlikte, Bursa AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Bursa'daki basın açıklamasında duygusal bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, 'Duvarlara kanla yazılmış isimler, bir annenin yitik hayali, bir çocuğun göremeyeceği bahar, bir bebeğin yaşayamayacağı çocukluk. Bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlardayız. 81 ildeki bu zincir, evlatlarını kaybeden anne-babaların, öksüz-yetim çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir' dedi.

Gazzeli bir annenin, 'Eve bir torba un getirip çocuklarımın karnını doyursam, ölüme razıyım,' sözünü aktaran Çavuşoğlu, 'Bu zulmü görmezden gelenlere soruyorum: Kalbiniz nerede?' diye sordu.

'BARIŞ KADINLA MÜMKÜN'

Çavuşoğlu, Kur'an'dan 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir' ayetini anımsatarak, Gazze'nin ilahi bir imtihan olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığını belirten Çavuşoğlu, 'Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla sessiz kalmadı. 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllüyü ülkelerine ulaştırdık. Onların temennisi, 'Gazze'ye umut ışığı olmak'tı. Bugün o umut bu meydanda yankılanıyor' dedi.

Sadece kadın kimlikleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, 'Bu, insanlık meselesidir. Türkiye'den dünyaya sesleniyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Bazı sessizlikler arşı yere indirir; bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacak' diyerek herkesi sessiz çığlık zincirine davet etti.