Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın silah bırakma sürecinde ilerleme sağlandığını, Diyarbakır Anneleri’nin evlatlarına kavuşacağını müjdeledi. Darbe anayasasının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “AK Parti ve CHP el ele sivil anayasa yapmalı” çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili, “Terörsüz Türkiye’nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras bu olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşünde gazetecilere yaptığı uçaktaki açıklamaları İletişim Başkanlığı aktardı.

40 yıldır süren terör sorununun çözümü için samimi adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin kahramanlığı ve şehit ailelerinin metanetiyle gurur duyduğunu ifade etti. Diyarbakır Anneleri’nin mücadelesine vurgu yapan Erdoğan, “Yakında anneler evlatlarıyla kucaklaşacak” müjdesini verdi.

MİT ve diğer kurumların “Terörsüz Türkiye” için kontrollü çalıştığını, silahların teslimine yönelik adımların atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin silah vesayetinden kurtularak siyasi mücadelede yeni fırsatlar yakalayacağını ekledi.

“DARBE ANAYASASI İLE GELECEĞE YÜRÜNEMEZ”

Yeni anayasa ihtiyacına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya değişiyor, darbecilerin yazdığı anayasayla bir yere varılamaz. 40 yıldır bu anayasanın sorunlarını yaşıyoruz” dedi.

Sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa için AK Parti’nin çalışma başlattığını, CHP’ye “Gelin el ele komisyon kuralım, millî ve yerli bir anayasa yapalım” çağrısı yaptı.

İlk dört maddeyle ilgili sorun olmadığını, sadece yol haritasının belirleneceğini belirten Erdoğan, “Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Türkiye’nin itibarı, ihracatı, millî geliri ve rezervleri güçlendi. Bu anayasa ile daha ileri gidebiliriz” diye konuştu.