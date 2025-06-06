Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu kaydeti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.