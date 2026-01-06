Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Liderlerin görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldığı kaydedildi.