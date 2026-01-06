Elon Musk, Venezuela'da yaşanan gelişmeler sonrası ABD'nin operasyonuna destek verdiğini açıklayarak, ülkede bir ay boyunca Starlink üzerinden ücretsiz internet hizmeti sunulacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Elon Musk, Venezuela'da ABD güçlerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i ülke dışına çıkarmasının ardından operasyona destek mesajı yayımladı.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Maduro'yu 'acımasız bir tiran' olarak nitelendirerek, Venezuela'nın artık hak ettiği refaha kavuşabileceğini savunarak, ülkede iletişim altyapısının güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla Starlink internet hizmetinin bir ay boyunca ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.