MUŞ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı‘nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Millî Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, dün Bitlis ve Ahlat'taki programlara katıldıklarını; ilk otağın kurulduğu, ilk okun atıldığı Ahlat'ta gençlerle kucaklaştıklarını anımsattı.

Dün Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihî kabine toplantısına katılarak önemli mesajlar verildiğine de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından bölge valileri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktardı. Malazgirt Zaferi'nin, tarihi, istikameti ve ebedî ikameti belirlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü seneidevriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz." şeklinde konuştu.

"O GÜNKÜ ADANMIŞLIKLA BUGÜN YİNE MALAZGİRT'TEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cuma sabahı, semaya karşı, Malazgirt'te 54 bin er, bestelediler en güzel marşı: Allahu ekber, Allahu ekber." dizelerine atıfta bulunarak "Bu mısralara ilham veren o günkü imanla o günkü cesaretle o günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt'teyiz." dedi.

Sultan Alparslan'ı ve askerlerini rahmet ve minnetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk fetih hareketlerinden bugüne kadar ezan susmasın, bayrak inmesin, ocak sönmesin, milletimiz huzur içinde alnı ak yaşasın, üzerimize yabancı gölgeler düşmesin, istiklalimize halel gelmesin diye şehit olan gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin, milletin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun, zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biri olduğuna vurgu yaparak "Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparslan atının üzerindeyken askerine şöyle seslenmişti: 'Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.' O büyük sultan, 953 sene önce Malazgirt Zaferi’yle istikbalin bizim olacağını müjdelemişti." diye konuştu.

Allah'ın, Sultan Alparslan'a ve ordusuna kendilerinden dört kat daha fazla düşmana karşı 26 Ağustos 1071 tarihinde muhteşem bir zafer nasip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'in bir zaferden öte yurt doğuran, medeniyet doğuran bir inşa ve ihya hareketinin de başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Bu toprağı, taşı, coğrafyayı vatan yapmak için ruh gerekir, kültür gerekir, bilinç gerekir, inanç gerekir. Tüm bunlarla birlikte o toprakların hamurunu kanla karmak, imanla yoğurmak, terle sulamak gerekir. Millet olarak Malazgirt sonrasında Anadolu'yu işte böyle vatan yaptık. Bu toprakları aşkla sevgiyle ilim ve hikmetle ilmek ilmek dokuduk." şeklinde konuştu.

Fethedilen her yerin camilerle kütüphanelerle medreselerle donatıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Alparslan'ın bıraktığı mirası sadece Anadolu'nun fethinden ibaret görmenin, onu hakkıyla anlamamanın mümkün olmadığını söyledi. Sultan Alparslan'ın Anadolu ile birlikte kutlu bir davayı da emanet ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanın, asırların değişeceğini ancak ruhun değişmeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Nesiller değişse de kan aynı kandır, karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek 'Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma' niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır. Ne diyor şair? 'Milletimin her bir ferdi, Alparslan'ın neferidir. Bin yıllık yürüyüşümüz Kızıl Elma seferidir. Arzı titretir imanımız, şahit olsun ezanımız, devletimiz, vatanımız Malazgirt'in eseridir.' Evet, bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Yürümeye var mıyız? Hazır mıyız? Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt ruhunu yaşatacaklarını, ömürlerinin son nefesine kadar taşıyacaklarını, bayrağı devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla, şerefle teslim edeceklerini vurguladı.

"TARİH, YENİ ZAFERLERE BAŞLAMAK İÇİN VARDIR"

"Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak mecburiyetinde kalırlar" gerçeğini hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin, inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesi olduğuna işaret ederek "Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız." dedi.

Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak nazlı hilalin gölgesinde buluşacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Rabb'im muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde bu toprakları vatan yapan atalarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum." dedi.

Sanatçı Uğur Işılak'ın sahne aldığı törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince gösteri sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye günün anısına hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.