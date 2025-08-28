Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda yaptığı konuşmada savunma sanayiindeki gelişmeleri ve gençliğin teknolojiye olan ilgisini vurgulayarak, “Bu milletin evlatları hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarılarını ve gençliğin teknolojiye olan ilgisini değerlendirdi.

Zaferler Ayı’na dikkat çeken Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, “Ahlat ve Malazgirt’teki iftihar tablosu milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik” dedi.

ASELSAN’ın Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen açılışlara da değinen Erdoğan, savunma sanayii adına üç önemli adımın atıldığını ifade etti. Çelik Kubbe sistemlerinin envantere alındığını, 14 tesisin açıldığını ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelinin atıldığını belirtti.

“Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bu alandaki başarılarının dostlar tarafından övgüyle karşılandığını, hasımların ise endişeyle takip ettiğini söyledi. “Savunma sanayii hamlelerimiz bugün mazlumlara cesaret veriyor” diyerek Filistin’den Somali’ye kadar Türkiye’nin başarılarının gururla karşılandığını vurguladı.

TEKNOFEST’in gençler üzerindeki etkisine de değinen Erdoğan, “TEKNOFEST gençliği bentleri tek tek yıkarak maşallah dolu dizgin geliyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları Türkiye için hayal kurmaktan vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda “İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacağız” diyen Erdoğan, “En büyük eserimiz olarak, Terörsüz Türkiye’yi inşallah sizin için hayata geçireceğiz.”dedi.