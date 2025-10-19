Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Sakarya'da düzenlediği kampa telefonla bağlanarak, kampın ve sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla Sapanca'da düzenlediği, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin yer aldığı kampa telefonla bağlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, AK Parti İstanbul teşkilatını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel, örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum ve ailelerimizin örnek aileler olarak atacakları adımların da hayırlara vesile olacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Ahmet Baha Öğütken, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile bazı İstanbul milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da kampa katıldı.