Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.