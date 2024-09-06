Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025-2027 Orta Vadeli Programı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - OVP'nin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orta Vadeli Program” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Açıklanan ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Hükûmet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.