Trabzon Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Havalimanı'nın yeni projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını ve deniz üzerine üçüncü havalimanının inşa edileceğini duyurdu. Gazze'deki ateşkes anlaşmasını umut verici bulan Erdoğan, İsrail'in anlaşmaya uymasını ve Gazze'nin yeniden imarını vurgulayarak, Türkiye'nin yardım ve destek çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

TRABZON (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi.

Trabzon'da 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum' dedi.

Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını bildiklerini ifade eden Erdoğan, havalimanı ihtiyacına dikkati çekerek, 'Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.' dedi.

Müessir Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldiğini söyledi.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önce Hak'ka sonra halka güvendik' dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE YENİDEN İMAR ÇAĞRISI

Gazze'deki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR'larımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil' dedi.

İslam dünyası ve insanlığı büyük bir imtihanın beklediğini belirten Erdoğan, öncelikli adımları şöyle sıraladı: 'Öncelikle, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi, İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi, Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı; okulları, hastaneleri, camileri bombaladı; altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı; Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa, elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefete de yüklendi.