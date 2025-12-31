Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında yurt dışına kaçırılan 180 kültür varlığının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Böylece 2002'den bu yana ülkesine kazandırılan eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının korunması ve iadesine yönelik 2025 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Bakan Ersoy, kültür, sanat ve turizm alanında yalnızca çalışmakla kalmadıklarını, kalıcı izler bıraktıklarını belirterek, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerle tek tek Türkiye'ye kazandırıldığını vurguladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; müzeler, müzayede evleri ve özel koleksiyonların titizlikle incelendiği, uluslararası iş birlikleri ve hukuki süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Bu çalışmalar sonucunda yalnızca 2025 yılında 180 kültür varlığının iadesi sağlandı.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/2005896891544846794

Paylaşılan verilere göre, 2018-2025 yılları arasında Türkiye'ye iade edilen eser sayısı 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam 13 bin 448'e ulaştı.

2025'in en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Söz konusu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisinde ziyaretçilere sunuluyor.

Ayrıca İsviçre'nin St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser, Bahreyn'den gönüllü iade edilen ve 1268 tarihli İbn-i Berrecân'a ait 'Kitab Şerhu'l-Esma' adlı yazma eser ile New York'ta düzenlenen törenlerle iade edilen çok sayıda Urartu, Lidya ve Roma dönemine ait eser de 2025 yılında Türkiye'ye kazandırıldı.

Bakan Ersoy, her bir iadenin yalnızca bir eserin dönüşü değil; Türkiye'nin tarihine, hafızasına ve kültürel egemenliğine sahip çıkmasının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, kültür ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.