AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin’e geleceğini duyurdu.Şehmus EDİS (MARDİN İGF)

20 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamanın sevincini ve gururunu yaşayacaklarını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, “Büyük Türkiye yüzyılının mimarı dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin’e geliyor olması teşkilatlarımızda ve tüm Mardinli hemşerilerimizde büyük bir heyecana neden oldu. Milletin adamı, sevdamız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent Mardin’e kongremiz vesilesiyle gelecek olması teşkilatlarımıza ve şehrimize vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Kapsamda il ve ilçelerimizde ikamet eden yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla birlikte liderimizi şanına yakışır bir şekilde karşılayacaklarini ifade eden İl Başkanı Uncu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ile yeni Türkiye yüzyılı açılımı ve hizmete sunulan vizyon projelerle büyük ülkemizin şahlanışına hep birlikte şahit oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde yeniliklere açık kapı bırakan AK Parti ve liderimizle önümüz aydınlık geleceğimiz parlak olacaktır. En içinden çıkılması zor gibi görünen sıkıntı ve krizleri bile fırsata çeviren liderimizle umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti diyor ve tüm hemşerilerimizi 20 Aralık Cuma günü saat 15:00’da Artuklu Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize bekliyoruz.”aciklamasinda bulundu.

