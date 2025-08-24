Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliği ve su kirliliğinin tarım ile canlı yaşamını tehdit ettiğini vurguladı. Mudurnu Çayı’ndaki zehirli atık skandalına dikkat çeken Bayraktar, çevre için milli seferberlik çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliğinin su kaynakları üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Artan kirlilik ve azalan yağışların tarımsal üretimi ve canlı yaşamını tehdit ettiğini belirten Bayraktar, 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

MUDURNU ÇAYI’NDA ZEHİRLİ ATIK SKANDALI

Bayraktar, Bolu’daki Mudurnu Çayı’nın fabrika atıklarıyla zehirlenmesini “üzücü” olarak nitelendirerek, bu durumun hayvan ölümlerine ve tarım arazilerinin kirlenmesine yol açtığını vurguladı. Sakarya Nehri üzerinden denize ulaşan zehirli suların deniz yaşamını da tehdit ettiğini belirten Bayraktar, bölge halkı ve Sakarya basınının duyarlılığı sayesinde konunun gündeme geldiğini söyledi.

Sakarya Valiliği’nin bir firmayı kapattığını, bir diğerine ise idari para cezası uyguladığını aktaran Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan iki müfettiş talep edildiğini belirtti. Bayraktar, bölge halkına, basına ve Sakarya Valisi’ne teşekkür etti.

SU KİRLİLİĞİ 75 İLDE TEHDİT OLUŞTURUYOR

Türkiye’nin su kaynakları açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ancak 81 ilin 75’inde su kirliliğinin ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Sanayi atıkları akarsu ve yeraltı sularını kirletiyor. Bu, tarım sektörünü ve yaşamı tehdit ediyor” dedi. Marmara Bölgesi’ndeki Sakarya, Meriç, Ergene, Susurluk ve Biga Çayı gibi akarsuların kirlilik riski taşıdığını belirten Bayraktar, tüm valileri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Çevre kirliliğine karşı milli seferberlik başlatılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Temiz çevre için denetimler sıkılaştırılmalı, zehirli atık bırakanlara ağır yaptırımlar uygulanmalı. Çevreyi korumak, yaşamı korumaktır” dedi.

Konuyu Cumhurbaşkanı’na bir mektupla ilettiklerini ve kalıcı yaptırımlar talep ettiklerini belirten Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimlerinin sürdüğünü aktardı.