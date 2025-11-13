Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada görevli pilot şehit oldu.

ANKARA (İGFA) - Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazada şehit olan pilot için, 'Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1989041591386775830

Uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde planlanan bakım faaliyetleri için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den havalanmıştı. Dönüş esnasında bir uçak güvenli bir şekilde Rejika Havalimanı'na inerken, diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesildiğini duyurmuştu.