Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasının sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk Dünyası için önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının Türk Dünyası'nın ortak tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk Dünyası'nın tarihinde birer şeref nişanesi olarak yerini aldı' dedi.

Azerbaycan askerleriyle Türkiye'den gelen askerlerin omuz omuza olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Askerlerimize baktıkça 'iki devlet, tek millet' şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin kanları üzerinde yükselen hürriyet sancağı Karabağ'ın dört bir yanında gururla dalgalanıyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Karabağ'ın işgalden kurtarıldığını ve 30 yıllık acının sona erdiğini vurgulayarak, 'Allah'a hamdolsun bugün; Laçın'dan Şuşa'ya, Zengilan'dan Hankendi'ye, Hocalı'dan Fuzuli'ye kadar Karabağ'ın her karışında huzur, kalkınma, barış, refah ve özgürlük var. Bu barış ve güven iklimi daha da güçlenecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin sadece bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmayıp, bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti. 'Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Bu zafer, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bölgedeki kalıcı barış için attığı adımları takdir ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.