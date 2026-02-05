Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri'nde video mesajla, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini barış adımları için tebrik etti. Türkiye'nin barışa desteğini vurgulayan Erdoğan, Kafkasya'da yeni bir sayfa açılmasını temenni etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri' programına video mesaj göndererek, ödül sahipleri ve programa katılanları selamladı. Erdoğan, Türkiye'den 86 milyon vatandaşın selamını iletmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tebrik eden Erdoğan, 'Kalıcı barışın tesisi yolunda hem Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkasya'da iki tarafın uzlaştığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle bölgede 'yepyeni bir sayfanın açılacağına' inandığını belirterek, Türkiye'nin bölgede ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı girişimleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

'Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya devam edeceğiz. 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri'nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, ödül törenine katılamayanlara duygu ve selamlarını iletme niteliği taşıdı ve Azerbaycan ile Ermenistan liderleri arasındaki barış sürecine Türkiye'nin desteğini bir kez daha ortaya koydu.