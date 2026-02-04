Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari, turizm ve bölgesel iş birliği konularını görüştü. Görüşmede Filistin, Libya, Sudan, Somali ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi törenle karşılandı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi'nin ortak basın toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkilerinde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8-9 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Erdoğan ayrıca enerji ve ulaştırma alanlarında ortak projeler geliştirme planlarını paylaştı. Turizm alanındaki iş birliğine de dikkat çeken Erdoğan, 'Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist karşılıklı olarak ülkelerimizde misafir edilmiştir. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün İskenderiye şubesi, TİKA ve TRT temsilciliklerinin yeniden açılmasını önemsiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, bölgesel konularda da fikir birliği sağladı. Erdoğan, ortak gündemin başında Filistin meselesi bulunduğunu belirterek, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti ve Mısır ile birlikte barış girişimlerini sürdüreceklerini söyledi. Gazze'nin yeniden imarı için de iş birliği vurgulandı.

Libya'da kalıcı istikrarın sağlanmasının ortak hedef olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da sürdürülebilir barışın ümit edildiğini, Somali'de İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Suriye'de toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin korunmasının bölge için hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mısır'ın Suriye'nin birliğinin korunmasına ilişkin açıklamalarını destekliyoruz' dedi. İran ile ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı, dış müdahalelerin riskine dikkat çekerek diplomatik yolların en doğru çözüm olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Sisi'nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve bölgesel barış çabalarının önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi hedeflendi.