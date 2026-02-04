Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı kapsamında bulunduğu Kahire'de, Türkiye-Mısır ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı dolayısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Toplantı kapsamında alınan kararların, başta Türkiye ve Mısır olmak üzere bölgenin barış, refah ve istikrarına katkı sunmasını temenni eden Erdoğan, kabul edilen ortak bildiri ve imzalanan çeşitli belgelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki ve kurumsal zemininin daha da güçlendirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son üç yıldır 8-9 milyar dolar seviyesinde seyreden Türkiye-Mısır ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülke olduklarına dikkat çeken Erdoğan, ikili deniz ticareti, taşımacılık, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Erdoğan, ortak gündemin en önemli başlığının ise Filistin davası olduğunu dile getirdi. Gazze'de ateşkes sağlanmış olmasına rağmen insani dramın hâlen devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz ve bu iş birliğini sürdüreceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail saldırılarıyla büyük ölçüde tahrip edilen Gazze'nin yeniden imarı için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.