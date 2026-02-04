Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası yayımlanan ortak bildiride, iki ülke arasında ekonomi, enerji, savunma ve bölgesel krizler başta olmak üzere birçok alanda stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı'na gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkilerin tüm alanlarda ileri taşınması yönündeki kararlılık vurgulandı.

Taraflar; ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında iş birliğinin artırılması, Suudi 2030 Vizyonu ile Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Petrol dışı ticaret hacminin artırılması, Türk-Suudi Yatırım Forumu'nun olumlu sonuçları ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki altyapı projelerindeki rolü öne çıkarıldı.

Enerji başlığında; petrol, petrokimya, yenilenebilir enerji, elektrik bağlantıları ve temiz hidrojen alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi kararlaştırıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede Paris Anlaşması'na bağlılık teyit edilirken, Türkiye'nin 2026 yılında Antalya'da düzenleyeceği COP31 konferansına Suudi Arabistan'dan destek mesajı geldi.

Savunma ve güvenlik alanında ise mevcut anlaşmaların etkin şekilde uygulanması, terörle mücadele, siber güvenlik ve savunma sanayilerinde iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

https://twitter.com/iletisim/status/2018746578350297111

31 maddelik ortak bildiride Filistin, Gazze, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Rusya-Ukrayna krizi gibi bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin ortak tutumlar da yer aldı. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız Filistin devleti hedefi güçlü şekilde yinelendi.

Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Türkiye ile ilişkilerin daha da ileri taşınacağı mesajını verdi.