2026 Bahar Festivali'nde 40 gün sürecek seyahat yoğunluğu, 2 Şubat'ta başlayacak ve 13 Mart'ta sona erecek. CGTN her yıl tekrarlanan bu göç öncesinde, bu etkinliğin bir ulaşım olgusu olarak oynadığı rolünün ötesine geçerek Çin'in sosyal dönüşümünü gösteren eşsiz bir mercek hâline nasıl geldiğini irdeleyen özel bir makale yayımladı.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nin Nanchang kentindeki bir ana bakım merkezinde, gümüş renkli hızlı trenler projektör ışıkları altında mükemmel bir düzen içinde sıralanmış durumda. Bu trenler yukarıdan bakıldığında karada konuşlanmış ve hizmete hazır bir uçak gemisi filosunu andırıyor.

Burası, dünyanın en büyük insan göçü için Çin genelinde bulunan fırlatma rampalarından biri ve bu göçün adı Chunyun. Her yıl tekrarlanan ve 40 gün süren Bahar Festivali'ndeki seyahat yoğunluğu, ülkenin en önemli tatili öncesinde, 2 Şubat gece yarısı resmen başlıyor.

Chunyun bu yıl daha önceki tüm rekorları kırmaya hazırlanıyor. 13 Mart'a kadar sürecek 40 günlük dönemde bölgeler arasında gerçekleşecek seyahatlerin sayısı resmî tahminlere göre 9,5 milyarı bulacak.

2026'daki bu yoğunluk, son zamanlardaki en uzun tatil olan dokuz günlük tatilin de etkisiyle, sadece lojistik bir başarıdan daha fazlasını simgeliyor: Çin'in sosyal dönüşümüne göz atabileceğiniz capcanlı bir pencere.

ÇİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GÜCÜ

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2026 Chunyun göçü de lojistik sektöründe gerçekleşecek bir gösteri niteliğinde. Yetkililer, sürücülerin kendi araçlarıyla yapacağı yolculukların tüm yolculukların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturacağını ve baskın ulaşım şekli olmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Bu arada, demir yolu ve hava yolu ile taşınacak yolcu sayılarının tarihî zirvelere ulaşarak sırasıyla 540 milyon ve 95 milyon olması bekleniyor.

Bu sayıların arkasında gelişmiş, çok katmanlı bir altyapı bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı, elektrikli araçların sayısındaki hızlı artışı desteklemek için kara yollarındaki şarj ağını 71.500 şarj noktasına ulaştırdı. Yolcular, şarj cihazlarının gerçek zamanlı kullanılabilirliğini takip etmek için özel bir mini program kullanabilirken en yoğun saatlerde kullanım için mobil acil şarj üniteleri de kullanıma sunuldu.

Kara yollarını tamamlayan bir unsur olarak, şu anda 50.000 kilometreden uzun yüksek hızlı ağ ile desteklenen Çin'in demir yolu sistemi, gelişmiş biletleme sistemi ve kapsamlı altyapısı sayesinde kesintisiz ve yüksek kapasiteli seyahat imkânı sunuyor.

Güvenlik, en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Kuzey ve orta bölgeler, soğuk hava dalgaları nedeniyle kar yağışı ve buzlanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu için Çin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve acil durum departmanları buz çözme araçlarını ve özel kurtarma ekiplerini şimdiden hazırladı. İnsansız hava araçları ve helikopterler gibi yüksek teknoloji araçları, hızlı müdahale için hazır bekliyor. Yetkililer, Chunyun göçü için koordinasyonun 20'den fazla devlet dairesinin rol aldığı devasa bir operasyon olduğunu söylüyor.

MEMNUNİYET VEREN HİZMETLER

Yolcu konforuna daha fazla önem verilen bu yılki seyahat yoğunluğunda, milyonlarca insanın farklı ihtiyaçlarına yönelik daha fazla 'memnuniyet veren hizmetler' sunularak, bu büyük göç kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürülüyor.

Önemli gelişmelerden biri de 'sessiz vagon' sayısının artırılması. Şu anda 8 binden fazla hızlı trende bulunan bu sessiz vagonlar, huzurlu bir yolculuk isteyen yolcular için âdeta bir cennet. Bu vagonlarda yayın ses seviyesi yüzde 40 ile sınırlandırılıyor ve personel yüksek sesli anonslar yerine hizmetlerini 'sessiz' sunarak yolculara yardım ediyor. Personel ayrıca küçük çocukları eğlendirmek ve sakinleştirmek için ücretsiz, tek kullanımlık kulak tıkaçları ve resimli kitaplar gibi eğlenceli paketler dağıtıyor.

Büyük havalimanları ve tren istasyonlarında dijital uçurumu kapatmak için çalışmalara devam ediliyor. Bu çalışmaların merkezinde, yaşlıların ayrıcalıklı ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan 'Ak Saçlılar' hizmetleri yer alıyor. Örneğin Çin'in kuzeyindeki Shijiazhuang Havalimanı'nda, 80 yaş ve üstü yolcular öncelikli check-in ve biniş hakkından yararlanabiliyor.

Seyahat, evcil hayvanları dâhil olmak üzere aileler için daha kapsayıcı hâle geliyor. Çin'in orta kesimindeki Henan Eyaleti'nde, 'Evcil Hayvan Dostu Demir Yolu' hizmetleri bir istasyondan dört istasyona genişletildi. Yolcular, 12306 uygulamasını kullanarak özel taşıma kafesi rezervasyonu yapabiliyorlar.

ÇİN YENİ YILI

Chunyun sırasında gerçekleşen bu büyük insan hareketi, toplu bir eve dönüş yolculuğu ve bu yıl 17 Şubat'a rastlayan ve Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı ile doruğa ulaşıyor. Çin kültüründe çeşitli kutlamaların yapıldığı bu festival, ay takviminin ilk gününü temsil ediyor, yenilenmeyi ve aile birliğini simgeliyor. Evrensel bir umut ışığını ve daha iyi yaşam özlemlerini beraberinde getiriyor.

Aile üyelerinin bir araya gelmesi, refahı simgeleyen kırmızı süslemeler, iyi şans dilekleri, neşeli aile yemekleri ve fener gibi geleneksel el sanatlarını içeren geleneklerle yeni yılın benzersiz şekilde karşılanması dünyanın her yerinden kültür meraklılarını büyülüyor.

Her yıl, China Media Group tarafından canlı olarak yayınlanan ve dünya çapında milyarlarca kişi tarafından izlenen 'Bahar Festivali Galası' adlı televizyon programı Çin'in kültürel cazibesini özetliyor. Üç provası tamamlanan 2026 galası, şenlikli ve neşeli bir atmosferde şekillenmeye devam edecek, Çin'in yeni bir çağdaki dinamizmini çarpıcı şekilde yansıtacak.

CGTN, Çin Yeni Yılı Arifesinde en önemli canlı özel programlarından biri olan 'Süper Gece'yi de sundu. Programda CMG Bahar Festivali Galası'na İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde eşlik eden yorumlara ve bunun yanı sıra çeşitli özgün içeriklere yer verildi. Bu bölümler, Bahar Festivali gelenekleri, somut olmayan kültür mirası ve geleneksel opera gibi Çin kültürünün yurt dışı izleyicileri büyüleyen çeşitli yönlerini canlı bir şekilde sergiledi ve dünyanın her köşesinden izleyicilerin Çin kültürünün özünü daha iyi kavramalarına ve onunla duygusal bağ kurmalarına yardımcı oldu.