Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan’ın gündemi değerlendiren konuşmalarıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “Balıkesir ilimizde 6,1 şiddetinde yaşanan depremden dolayı vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan 29 vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın inşallah” dedi.

“EYLÜL AYINDA CUMHURBAŞKANIMIZ MALATYA’YA GELİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğini de belirten Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Temmuz ayında ilimizde incelemelerde bulundu. Sayın bakanımızın ağırlıklı olarak ziyareti çarşı inşaat alanı oldu. Çarşımızın büyük bir kısmının tamamlanmasına yönelik yoğun bir çalışma sarf edildi. İnşallah Eylül ayında 300 bininci konutun anahtar teslim töreni için herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelmesi bekleniyor” sözlerine yer verdi.

“ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ”

Son günlerde yaşanan ülke geneli yangınlardan da söz eden Meclis Başkan Vekili Ayhan, “Ülkemizde meydana gelen yangınlara müdahale ederken alevlerin arasında kalan 5 orman işçimiz ve 5 AKUT görevlimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Malatya’mızda da birçok yangın meydana geldi. Birçok yangına gündeme dahi gelmeden hızlı bir şekilde müdahale ederek söndüren Malatya İtfaiye Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TARIM YATIRIMLARI VE SULAMA PROJELERİ

Tarıma dayalı yatırımlardan da bahseden Meclis Başkan Vekili Ayhan, “18 sulama projesiyle toplam 303 milyon Türk Lirası destek sağladık. İçme suyumuzla ilgili olarak yaşadığımız sıkıntılar sadece Malatya’mıza dair bir sıkıntı değil. Küresel bir sorun. Ülkemizin birçok ilinde yaşanan kuraklık ve iklim şartları nedeniyle yaşanan sıkıntılar. MASKİ’miz de bu noktada büyük çaba sarf ediyor. Kaptaj kaynağımızda yüzde 20 oranında suyun azalması söz konusu. MASKİ çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Seri bir şekilde arızalara müdahale ediliyor. Malatya’nın birçok yerinde sondajlama işleri yapıldı. Saniyede yaklaşık 450 litre su şebekeye kazandırıldı. Bu çalışmalardan dolayı da MASKİ ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE-DANİMARKA KARŞILAŞMASI DAVET

Depremden sonra normalleşme adına Malatya’da sosyal faaliyetlere hız verdiklerini sözlerine ekleyen Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “A Milli Erkek Voleybol Takımımız CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye-Danimarka karşılaşması Malatya’da gerçekleşecek. Bu bağlamda da bütün meclis üyelerimizi milli maçımızı izlemeye davet ediyorum. Buradan da Milli Takımımıza başarılar diliyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilk olarak ek gündem maddelerinin gündeme alınmasının oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususundaki maddelerin birçoğu görüşülerek, karara bağlandı. Diğer maddelerin bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere oylanarak ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarının II. birleşiminin ise 19 Ağustos Salı günü saat 14.00’te yapılmasına oy birliği ile karar verildi.