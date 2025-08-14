Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ‘Burası Bursa’ ve ‘Uludağ Endemik Bitkileri ve Hayvanları’ temalı duvar sanatı projeleriyle sokaklara taşırken, QR kodlu tasarımlarla da turistlere iki dilde rehberlik ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha estetik bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, cadde, sokak ve meydanlarda görüntü kirliliği oluşturan alanları sanat eserine dönüştürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından ‘Burası Bursa’ ve ‘Uludağ Endemik Bitkileri ve Hayvanları’ temalarıyla kentin birçok noktasında resim uygulaması yapılıyor.

Kültürpark’ın kuzey tarafındaki 186 metre uzunluğunda yaklaşık 1000 metrekarelik duvara, 4 ressam ve 5 boya ustasından oluşan sanat ekibi tarafından Gölyazı, Atatürk anıtı, Irgandı Köprüsü, İnkaya Çınarı, Ulu Cami, Yeşil Türbe, Hacivat ve Karagöz figürleri gibi Bursa’ya ait değerler işlendi. Çalışmayla kente ait önemli yapılar ve doğal güzellikler sanatsal bir kompozisyonla duvara yansıtıldı.

‘Uludağ Endemik Bitkileri ve Hayvanları’

Demirtaşpaşa Kavşağı duvarlarında ise yaklaşık 1200 metrekare Uludağ’ın doğal bitki örtüsünde yer alan ve sadece Uludağ’da yaşayan 20 çeşit bitki ve 10 çeşit hayvanın anlatıldığı boyama çalışması tamamlandı. Eser, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Kaynak’ın ‘Bursa Bitkileri’ kitabından yararlanılarak hazırlandı.

QR kodlu tasarımlar

Tasarımı ve kurgusu sanatçı Tuba Okat’a ait olan çalışmaların üzerine yerleştirilen karekod (QR kod) uygulamaları ise turizm haritası niteliği taşıyor. Uygulama içerisinde ilçeler, sembol haline gelmiş kültürel varlıklar, endemik bitkiler ve endemik hayvanlar hakkında bilgiler yer alıyor. QR kodlu tasarımlar yerli ve yabancı turistlere Türkçe ve İngiliz olmak üzere iki dilde rehberlik ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çalışmaları yerinde inceleyerek sanat ekibine kolaylıklar diledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve yetkililerden bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, resimlerin yanına yerleştirilen karekod uygulamasını da denedi.

“Bursa’nın tanıtımına katkı sağlıyoruz”

Kültürpark’ın kuzey duvarında çok anlamlı bir çalışmaya imza atıldığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’ya ait değerlerin 1000 metrekarelik alana sahip olan duvara işlendiğini belirtti. Tarihi Belediye Binası’ndan Irgandı Köprüsü’ne kadar birçok eserin resmedildiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa’nın değerlerini, kente gelen misafirlerimize tanıtma noktasında kentin farklı noktalarında duvar sanatı projeleri başlattık. Yapılan eserlerin altında QR kodları da yer alıyor. İsteyen herkes bu kodu telefonunda okutarak resmedilen tarihi eserin bilgilerini Türkçe ve İngilizce öğrenebiliyor. Bu çalışmayla Bursa’nın tanıtımına önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kentin farklı noktalarında çalışmalar sürüyor

Proje kapsamında Balat kavşağında doğa temalı duvar boyamaları ve aydınlatma çalışmaları, Azerbaycan Parkı'nda duvar boyamaları, Alemdar Mahallesi 1. Nilüfer Caddesi üzerinde trafo boyama çalışması devam ediyor. BURFAŞ Kafe graffiti çalışması tasarımları ile Acemler Kavşağı Bursaspor temalı kent estetiği tasarımları, Altıparmak Meydanı Karagöz Hacivat anı duvarı tasarımları devam ediyor. Mudanya İstasyon Caddesi'ndeki sahil düzenlemesi kapsamında ise yaklaşık 60 metrekarelik duvar alanında özel gereksinimli çocuklarla birlikte seramik pano çalışması yapılacak.