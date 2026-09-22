Gazeteci Yazar Mesut Demir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sağlık ve ulaşım yatırımları konusunda yaptığı söyleşiyi kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile parti il binasında Bursa gündemine ilişkin söyleşi gerçekleştirdim.

AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Oğuz Babacan'ın da eşlik ettiği söyleşide, sağlık ve ulaşım yatırımları hakkında detaylı açıklamalar yaptı Başkan Davut Gürkan:

ALİ OSMAN SÖNMEZ HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin bir an önce açılmasını istediklerini belirten Başkan Davut Gürkan, hastane açılışının ekim ayı içerisinde yapılması için büyük çaba sarf edildiğini kaydetti.

Şu an geçici kabul işlemlerinin hepsi çok süratli bir şekilde devam ettiğini, bazı cihazların yerleştirilmeye başlandığını ifade etti Davut Gürkan:

'İlk etapta Çekirge Devlet Hastanesi'ni hemen oraya taşıyacağız. Çekirge Devlet Hastanesi zaten oraya taşındıktan sonra hasta alımlarına başladığı an iş biraz daha netleşmiş olacak.

Bununla beraber işte eski Onkoloji dediğimiz Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin bir kısmı oraya taşınacak. İlker Çelikcan'ın Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümlerinin bir kısmı oraya taşınacak. Dörtçelik'ten bir kısım bölümler taşınacak.'

1315 yatak kapasitesinin ciddi bir sayı olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, 'Çekirge Devlet oraya taşınmış olmasına rağmen hem yoğun bakım yatağı sayısı artmış oluyor, hem de acil hizmetlerinin verileceği alan en büyük olacak. Yani Şehir Hastanesi'nden daha büyük bir acil hizmetler servisi olacak. O da bizim için büyük bir avantaj. Şehrin ana ihtiyacı olan, acil hizmetleriyle alakalı ciddi rahatlık sağlayacağını düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

BURSA'YA YENİ HASTANELER NEREYE YAPILACAK?

Başkan Davut Gürkan, söyleşi esnasında sağlık yatırımlarını anlatırken yaşadığı heyecan ve mutluluk gözlerinden okunuyordu. Nüfusu hızla artan Bursa'nın şehir merkezinde sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek olan Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin hizmete girmesi Başkan Gürkan'ın sanırım en büyük mutluluğu olacak.

Bursa'nın sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalarıyla heyecanlı gözlerle anlatan Başkan Davut Gürkan:

'Kış ayları yaklaşınca yoğun bakım yatağı sayılarıyla alakalı talepler biraz daha hastanelere ihtiyaç olduğu yönünde:

Birçok il göç veriyor, biz göç alıyoruz. Hastane ihtiyacımız artıyor. Bu hastanenin açılışından sonra bizim öncelikle burada yapacağımız şey, yeni hastanelerle ilgili olan çalışmalara başlamamız.

Bir-iki hastane yeriyle alakalı çalışmamız netleşmişti. Onlar bu hastane açılışından sonra net bir şekilde Bakanlıkta oturup konuşacağız.'

FSM'DEKİ HASTANE ALANI SATILACAK MI?

Son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın satışa çıkardığı yerlerle ilgili konuya açıklık getiren Başkan Davut Gürkan, 'Özelleştirme İdaresi kapsamından çıkartılan 7 tane daha yerimiz oldu. Bunlar da hastane hizmetleriyle ilgili kullanacağımız alanlar. FSM'deki yer çok kıymetli bir yer. Orası hastane alanı olarak belirlenmiş olan bir yer. Bursa'nın hizmetine yarayacak şekliyle kullanacağız. Bu şu anlama geliyor aslında. Bazıları 'Satılırsa ne olur? İş yeri mi olur, işte AVM'ler mi olur?' diye konuşuyor. Böyle bir kanaatimiz yok. Orası Bursa halkının ferah bir şekilde kullanılabileceği, konserlerimizi, etkinlikleri yaptığımız bir alan. Bursa hemşerilerimiz orasını kullanmaktan hoşlanıyor. Biz de onların faydasını sağlayacak bir alan içerisinde çalışmış olacağız.' dedi.

Yeni yapılacak hastane alanları ile ilgili yerlerin netleştiğine dikkat çeken Başkan Davut Gürkan,

Sağlık Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi ile görüştükten sonra bu yerlerin kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

BURSA'YA ESENLİK MERKEZLERİ GELİYOR

Son dönemde açılan Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Yaşam Merkezleri'nin Bursalıların hizmetine sunulduğunu da hatırlatan Başkan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

'Önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Esenlik Merkezleri projesi var. Önleyici sağlık hizmetlerinin ve yaşam kalitesini arttıracak olan hizmetlerin verileceği alanlar olacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun projeleri kapsamında gelişiyor. KETEM Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi, daha farklı bir versiyonu olarak daha gelişmiş bir şekliyle hizmet verecek. Sağlık alanlarıyla alakalı hizmetlerde ciddi manada Genel Başkan Vekilimiz ve vekillerimiz çok ciddi bir gayret sarf ediyorlar.'

HIZLI TREN PROJESİNDE SON DURUM

Bursa'nın yıl sonuna kadar üç tane önemli projesi olduğuna vurgu yapan Davut Gürkan, bunlardan birisinin Ali Osman Sönmez Hastanesi, diğerinin hızlı tren projesi olduğuna işaret etti;

'İnşallah hızlı tren projesinde, daha önceden test treniyle elektrifikasyon ve rayların tekniğiyle alakalı incelemeler yapılıyordu. Ekim ayı içerisinde vagonda test sistemi dediğimiz test treninin inmesi Ekim ayında olacak. Onu da inşallah Ulaştırma Bakanımızı o test treniyle beraber bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar vatandaşlarımızı Ankara-İstanbul'a taşıyabilmek. 2 saat 15 dakikada bugün Ankara'ya ulaşım demek, uçaktan daha hızlı bir servisiniz demektir. Çünkü şehrin merkezinden bineceksiniz, 2 saat 15 dakika sonra Ankara merkezinde olacaksınız. Bunu uçakla bile sağlayamıyorsunuz. Bugün Yenişehir Havalimanı'na gitmeye kalksanız şehrin merkezinden 1 saat sürer. Uçağa 1 saat öncesinden gidersiniz, 2 saat, bir de 45-50 dakika uçuş süresi, toplam 3 saat. Ondan sonra Ankara Esenboğa'dan şehrin merkezine gelmeye kalksanız yine bir 45-50 dakika, yani 4-4.5 saati bulur. 2 saat 15 dakikayla arabayla da gitme ihtimaliniz yok, uçakla da gitme ihtimaliniz yok. En iyisi raylı sistem. Bunun hizmete girdikten sonra hakikaten Bursa için ne kadar faydalı olduğunu hepimiz görmüş olacağız.'

BURSA'DA RAYLI SİSTEM, HIZLI TREN İLE BİRLEŞECEK Mİ?

'Hızlı tren faaliyete geçene kadar Gar bölgesine giden raylı sistemimiz de faaliyette olmuş olacak' diyen Davut Gürkan, 'Şehir içi raylı sistemimiz önemli bir ulaşım. Şehrin herhangi bir noktasından raylı sisteme bindiğiniz an direkt siz aslında ulusal ağa bağlanmış oluyorsunuz. Raylı sistemlerle, demiryollarına bağlanacaksınız. Yani araç kullanmanıza gerek kalmayacak. Direkt metroya şehrin herhangi bir yerinden bindiğiniz zaman oraya kadar ulaştığınızda direkt zaten Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerine bağlanmış olacak.' şeklinde konuştu.

OTOYOLA ALTERNATİF KUZEY OTOYOLU

Şehir Hastanesi'ne raylı ulaşımın da hızlı tren faaliyete geçene kadar aktif olacağına dikkat çeken Davut Gürkan, '3-4 ay içerisinde hastaneye kadar raylı sistem bitmiş olacak, kullanıma açılacak. Bursa için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kuzey Otoyolu dediğimiz proje 40 kilometrelik. İstanbul'dan gelirken Gemlik gişelerini geçtikten sonra ayrılıyor 800 metre sonra, bir 3 kilometre kala TEKNOSAB'a çıkıyor. İstanbul-İzmir trafiğini yarım saat kısaltacak. Şehrin içerisine girmeyeceksiniz. Bugün Ovaakça ile Geçit arasında günlük bazen pik saatlerde 115-120 bine yakın bir trafikle karşılaşıyoruz. Bu Bursa'nın kaldırabileceği bir şey değil. Oradaki trafik şişkinliği şehir içi trafiği de etkilemeye başladı. Özellikle şehrin doğusundan batısına, batısından doğusuna gidecek olan bütün vatandaşlarımız otoyolu kullanıyorlar. Görükle'den kalkıp da Gürsu'ya gidecekseniz, sizin kalkıp da işte Osmangazi'ye bile gelecek olursanız Görükle'den, şehir içi trafiğinize girmenize gerek yok, otoyolu kullanmak zorundasınız. Herkes bugün otoyolu kullanıyor. Artık otoyol, adeta şehir içi yolu olmuş. Kuzey Otoyolu çalışmalarına hız vererek inşallah bundan ulaşımın daha süratli bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

BURSA OTOYOLU ÖZELLEŞTİRİLECEK Mİ?

Otoyolun özelleştirme kapsamına alındığı konusuna da açıklık getiren Başkan Davut Gürkan, şunları kaydetti;

'Türkiye'de şu an 2200 kilometrelik otoyol Karayolları'nın kendi imkanlarıyla yapmış olduğu, Bakanlığın kendi öz sermayesiyle yapmış olduğu yerler. Bunların da önümüzdeki süreçle ilgili olarak ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Bunlarla ilgili olarak Bakanlık bir sistem geliştiriyor. Bunun içerisinde de özelleştirme içerisine alınıyor ki, bu ağır bakımlarıyla alakalı gelmiş olan yerlerle ilgili işlemleri daha rahat yapabilsin diye. Ama sonuçta Bursa'ya geldiğinizde bunların bir ücretlendirme gibi bir süreçleri söz konusu değil. Bu sadece Bursa için değil 2200 kilometrelik bütün Türkiye'deki otoyollarımız için geçerli olmuş olacak. İnşallah Bursa için bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

Sağlık ve ulaşımdaki yatırımları Başkan Davut Gürkan'ın ağzından duyunca ben de heyecanlandım. Bursalılar, bu yatırımlarla sağlık ve ulaşımda önümüzdeki 10 yılı sorunsuz geçireceğe benziyor.

Sağlıklı ve esen kalın: