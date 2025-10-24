Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul'da gerçekleştirilen '500 bin Konut ile Yüzyılın Konut Projesi' programında karşılama heyetinde yer aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen kısa sohbeti yaptığı paylaşımla aktardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bugün bir dizi görüşme için gittiği İstanbul Başakşehir'de'500.000 Konut ile Yüzyılın Konut Projesi'programına katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un daveti üzerine gerçekleştirilen programa iştirak eden Alemdar, törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama heyetinde yer aldı.

ERDOĞAN'LA SAKARYA DİYALOĞU

Başkan Alemdar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında karşılama esnasında şehirdeki çalışmalara dair kısa bir diyalog yaşandı.Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama sırasında gerçekleşen sohbete dair sosyal medya platformu X'tebir fotoğraf karesiyle birlikte paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: '500.000 konutun aziz milletimize kazandırılacağı Yüzyılın Konut Projesi programı kapsamında İstanbul'dayız.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı program öncesinde karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Sakarya'da durumlar nasıl?' diyerek şehrimizi sordular, zat-ı âlilerine her şeyin yolunda olduğunu, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza son sürat devam ettiğimizi ifade ettim. Hemşehrilerimize çok selamları var. İyi ki varsınız Sayın Cumhurbaşkanım.'

Hatırlanacağı gibi Başkan Alemdar, yaklaşık 1 ay önce Dolmabahçe'de kritik projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakika bire bir görüşme gerçekleştirmişti.