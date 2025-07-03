Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz’da Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarına yönelik haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Temmuz'da Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edeceğini belirtti.

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.

Antalya Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı
Antalya Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı
İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarında ayrıca zirve oturumuna hitap edecek olup liderlerle de görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: İGF