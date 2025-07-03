Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz’da Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarına yönelik haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Temmuz'da Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edeceğini belirtti.

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarında ayrıca zirve oturumuna hitap edecek olup liderlerle de görüşmeler yapması bekleniyor.