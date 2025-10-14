Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti. Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirlilere kiralık konut modeliyle destek sağlanacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan büyüme politikasında kararlı olduğunu söyledi:

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme ve 1,5 trilyon dolara yaklaşan milli gelirle umut verici rakamlar elde edildiğini vurguladı.

https://twitter.com/iletisim/status/1978071557835518230

'Küresel ekonomideki belirsizliklere ve ticaret ortaklarımızdaki düşük büyüme oranlarına rağmen, Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor' diyen Erdoğan, 2025'in ilk yarısında yıllık büyümenin yüzde 3,6 olduğunu, milli gelirin 1,5 trilyon dolara yaklaştığını belirterek, tarım sektöründeki zirai dona bağlı daralma hariç tüm sektörlerde katma değer artışı yaşandığını, imalat sanayinin son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergilediğini söyledi. İşsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Bunları umut verici rakamlar olarak görüyoruz' dedi.

'YÜZYILIN KONUT PROJESİ' İLE 500 BİN SOSYAL KONUT

Konuşmasında sosyal konut hamlesine dair detayları da paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Şehit yakınları, gaziler, emekliler, üç çocuklu aileler ve engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız. Türkiye'de ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulamasını başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla dar gelirli ailelere kiralayarak nefes aldıracağız' dedi.

Projenin dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmeyi ve sosyal devlet anlayışını güçlendirmeyi hedeflediği, bu adımla ekonomik ve sosyal refahı artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.