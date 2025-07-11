AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Yiğit Bulut'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konmuş, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görürken son haftalarda da durumu ağırlaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Bulut'un tedavi gördüğü hastaneye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

ACI HABERİ SOYLU DUYURDU

Bir süredir tedavi gören Bulut'tan acı haber geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bulut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Bulut için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."