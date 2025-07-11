İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Efes Tarlası Bakkalı, 31 kooperatifin kadın emeğiyle üretilen ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor; damacana su 50 TL’ye satılıyor.İZMİR (İGFA) - Efes Tarlası Bakkalı, kadın üreticilerin el emeği ürünlerini tüketiciyle buluşturarak hem yerel kalkınmaya hem de sağlıklı gıda erişimine katkı sağlıyor.

Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde, Türkiye’nin dört bir yanından 31 kooperatifin katılımıyla zengin bir ürün yelpazesi sunan bakkal, 2020’den bu yana yoğun ilgi görüyor.

Zeytinyağı, reçel, el yapımı sabun, tarhana, erişte, bal ve süt ürünleri gibi geniş bir ürün gamına sahip olan Efes Tarlası Bakkalı, kadın emeğini ve yerli üretimi destekleyen uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolayca ulaşırken, kadın üreticiler de emeklerinin karşılığını aldığı bir satış platformuna kavuşuyor.

DAMACANA SU 50 TL

Bakkalda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Su tesislerinde üretilen 19 litrelik damacana su, “gel al” yöntemiyle 50 TL’ye satılıyor. Piyasaya göre uygun fiyatıyla sunulan bu su, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

“KADIN EMEĞİ SOFRALARDA YER BULUYOR”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bakkalın sadece bir satış noktası olmadığını vurguladı. Efes Tarlası Bakkalı'nın emeğin, dayanışmanın ve yerel kalkınmanın bir simgesi olduğunu ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Kadın üreticilerimizin el emeği ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu proje, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken, halkımızın sağlıklı ve yerli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor. Kooperatiflerle kurduğumuz bağ sayesinde üreticinin emeği değer buluyor. Bu anlayışla bakkalımız büyümeye devam edecek.” dedi.

Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yöneticisi Yeşim Kopan ise, ürünleri sürdürülebilir bir şekilde satarak kadınlara gelir sağladıklarını belirterek, bu destekten ötürü Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.