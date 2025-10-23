Bağımsız olarak yapılan Benchmarklar, Couchbase'in devrim niteliğindeki vektör teknolojisinin yüksek doğruluk ve milisaniye gecikme süresi ile milyar ölçekte performans sağladığını ortaya koyuyor. Kurumsal düzeyde güvenliği artırıyor ve tüm beceri düzeylerinde geliştirici verimliliğini hızlandırıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka dünyasındaki kritik uygulamalar için geliştirici veri platformu olan Couchbase, yapay zeka uygulamaları ve yapay zeka ajan sistemleri geliştiren işletmeler için uçtan uca yapay zeka veri yaşam döngüsü desteği sunan Couchbase 8.0'ı duyurdu.

Couchbase 8.0, üç farklı vektör indeksleme ve geri alma seçeneğiyle, bağlam farkındalığına sahip gerçek zamanlı yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini mümkün kılan ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir platform sunuyor. Kendi kendini yöneten ve Capella tabanlı dağıtımlar için kullanılabilen Couchbase 8.0, milisaniye gecikme süresi ile milyar ölçekte vektör aramasını, şirket içi, bulut ve uç dağıtımlarda düşük toplam sahip olma maliyeti ile destekliyor.

Couchbase Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı Matt Mc Donough, görüşlerini şu cümlelerle paylaştı: 'Yapay zekanın ölçeklendirilmesi; hız, verim ve güvenilirlik için tasarlanmış bir geliştirici veritabanı platformuna gereksinim duyar. HyperscaleVectorIndexing (HVI) ve uçtan uca RAG iş akışlarını destekleyen Couchbase, daha esnek ve kapsamlı vektör arama seçenekleri sunmasıyla piyasadaki diğer ürünlerden ayrılıyor. LLM ile tüm yapay zeka veri yaşam döngüsünü yöneterek, müşterilerin güvenilir yapay zeka ajanı sistemleri oluşturmasına yardımcı olurken gecikmeyi azaltıyor, doğruluğu artırıyor ve toplam sahip olma maliyetini düşürüyoruz.'

Couchbase'in performans avantajı, şirket tarafından yaptırılan bağımsız milyar ölçekli vektör benchmark testlerinde kanıtlandı. Platformun ayarlanabilir HVI'sı, performansını vurgulamak için yüzde 66 recall doğruluğu ile 28 milisaniye gecikme süresinde saniyede 19.057 sorgu (QPS) gerçekleştirmeyi başardı. Gartner'ın Bulut Veritabanı Yönetim Sistemleri için Magic Quadrant'ında lider konumunda olan rakibi, yüzde 57 recall doğruluğu ile 6 QPS'ye ulaştı. Doğruluk için ayarlandığında, tarama özelliklerini artırarak HVI 700 QPS'nin üzerinde performans gösterdi ve saniyenin altında yanıt süreleriyle yüzde 93 geri çağırma doğruluğu elde etti. Rakibiyle karşılaştırıldığında, hız testi 3.100 kattan daha hızlı ve doğruluk testi 350 kat daha yüksek. Couchbase'in hız, ölçek ve doğruluk kombinasyonu, işletmelerin altyapı maliyetlerini artırmadan veya kaliteden ödün vermeden büyük vektör iş yüklerini yönetmelerini sağlıyor.

Seenit'inCTO'su Ian Merrington, Couchbase 8.0 ile ilgili düşüncelerini paylaştı: 'Couchbase'in yeni vektör arama yetenekleri, işletmeler için bağlam farkındalığı yüksek video keşif hizmeti sunma şeklimizi dönüştürüyor. Halihazırda SQL++ ve tam metin aramayı kullanarak yüz binlerce çalışan tarafından oluşturulan videolardaki meta verileri sorgulayabiliyoruz ve yeni eklenen vektör arama yetenekleri bunu daha da üst bir seviyeye taşıyor. Müşterilerimiz, sadece tam anahtar kelimelerle değil, anlam ve bağlama göre de ilgili içeriği bulabiliyorlar. Capella müşterisi olarak, Couchbase 8.0'ın ölçeklenebilirliği ve toplam sahip olma maliyeti avantajları sayesinde yapay zeka destekli video platformumuz için ideal bir çözüm haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.'

TechMahindra'nınKıdemli Başkan Yardımcısı ve Veri ve Analitik Küresel DirektörüSaurabhJha ise;'Kurumsal yapay zeka benimsemesini hızlandıran en büyük faktörtemel veri yığınının basitleştirilmesidir. Bu açıdan, Couchbase 8.0'ın piyasaya sürülmesioperasyonel veriler ile modern yapay zeka için gerekli vektör yetenekleri arasındaki uçurumu ortadan kaldıran önemli bir dönüm noktası oldu. TechMahindra'daki ekiplerimiz için bu, daha hızlı geliştirme, daha düşük mimari karmaşıklık ve müşterilerimiz için yüksek performanslı RAG ve yapay zekaajanı çözümlerini doğrudan kullanma anlamına geliyor.'

VEKTÖR İNDEKSLEME SEÇENEKLERİNİ HIZ, ÖLÇEKLENDİRME VE DOĞRULUK İÇİN OPTİMİZE ETME

Yapay zeka uygulamaları ve yapay zeka ajanı sistemleri geliştiren ekipler, yapay zekanın ürettiği verileri yönetirken önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. Couchbase FY 2026 CIO AI Anketi'nde, CIO'ların yüzde 28'i gerekli verileri yönetme veya erişme konusundaki zorlukları yapay zeka projelerini aksatan temel faktör olarak belirtirken, yalnızca yüzde 16'sı yüksek boyutlu vektör verilerini verimli bir şekilde depolayabilen, yönetebilen ve indeksleyebilen bir vektör veritabanına sahip olduğunu bildirdi.

Couchbase 8.0; vektör temsillerinin (embedding), indeksleme, depolama ve erişimi için üç aşamalı yeni indeksleme yaklaşımıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu kapsamlı çözümü sunuyor. Ürün, çok geniş vektör tabanlı bağlam gereksinimi duyanlardan, daha ayrıntılı bir şekilde promptdeğişkenlerini kontrol edebilen veya ayarlayabilenlere kadar çeşitli vektör alma senaryolarını desteklemek üzere tasarlandı. Böylesine uygulamalar, yüksek hızlı vektör indeksleme, büyük vektör indeks kapasitesi ve milisaniyelik vektör alma (retrieval) süreleri gerektirebiliyor ve böylece verimli, uygun maliyetli ve insanların talep ettiği hızda yanıt verebilen yapay zeka ajanı sistemleri oluşturulabiliyor. Platform aşağıdakileri destekliyor:

Hyperscale Vektor İndeksinin yanıt hızı, performanstan ödün vermeden bir milyar vektör indeks kaydının ötesine kadar ölçeklenebiliyor. Vamana algoritmasını kullanan DiskANN üzerine inşa edilen bu yaklaşım, dağıtılmış işleme ve ölçeklendirme için bölümlenmiş diskler arasında çalışma esnekliği sağlıyor ve daha küçük veri kümeleri için bellek içinde çalışabiliyor.

Composite Vektor İndeksi belirli vektörleri kapsamaya yardımcı olan önceden filtrelenmiş sorguları destekliyor. Composite vektör indeksleri, Couchbase'deki diğer global ikincil indekslere benzer şekilde depolanabilir ve bölümlenebilir olduğu için hedeflenen kullanım durumları için etkin bir vektör erişimi sağlıyor.

Arama Vektor İndeksleri vektörler için sorgular yapmayı sağlayan, tek bir SQL++ istemi içinde vektörler, sözcük arama ve yapılandırılmış sorgu kriterlerini içeren karma aramaları destekliyor. Bu da birden fazla veri türü ve sorgu modelini birleştiren karmaşık arama yapılabilmesine olanak tanıyor.

Geliştiriciler artık vektör indeksleri için esnek, kullanım senaryosu odaklı seçenekler sayesinde daha iyi performans, doğruluk, bellek kullanımı ve maliyet tasarrufu elde edebilirler. Bu opsiyon, kurumların sorgu karmaşıklığı, vektör hacmi veya hassasiyet için optimizasyon yapmaları gerekip gerekmediğine bakılmaksızın belirli uygulama gereksinimlerine göre optimize edilmiş bağlam tanımlayıcı vektörleri kullanmalarına olanak tanır.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK VE UYUM, GÖREV AÇISINDAN KRİTİK YAPAY ZEKA UYGULAMALARINI KORUYOR

Couchbase tarafından toplanan son veriler, CIO'ların üçte birinden fazlasının güvenlik veya uyumluluk taleplerini karşılama konusunda kendilerine yeterince güvenmediğini ve bunun yapay zeka projelerini aksattığını ortaya koydu. Kuruluşlar, Couchbase 8.0 ile birlikte kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk özelliklerinden yararlanabilir.

Ürünün Data at rest encryption (DARE) için sunduğu destek, diskte depolanan verileri otomatik olarak şifreleyen ve erişildiğinde şifresini çözen yerleşik bir güvenlik sağlıyor ve böylelikle hassas verileri yetkisiz kullanıcılardan koruyor. Key Management Interoperability Protocol (KMIP) desteği ise, veri güvenliğini daha da güçlendirmek ve işlemleri basitleştirmek için şifreleme anahtarlarının sorunsuz bir şekilde platformlar arası yönetilmesini sağlıyor.

Cross data centerreplication (XDCR), artık mobil depolama alanlarına için de çift yönlü aktif-aktif çakışma algılama özelliği sunuyor. Bu özellik, mobil istemcilerin en yakın kümeye senkronize olmasını sağlayarak güvenilirliği, ölçeklenebilirliği ve performansı artırıyor. Aynı zamanda hassas olmayan verilerin bölgeler arasında çoğaltılmasını sağlayarak veri merkezi arızalarına karşı koruma sağlıyor. Bu sayede, küresel kuruluşların mobil ile ilgili bölgesel veri uyumluluk düzenlemelerine uyması da kolaylaşıyor.

Yeni akıllı otomatik yük devretme özelliği, disk doluluğu veya geçici depolama kaybı gibi durumlarda bile sistemin kesintisiz çalışmasını güvence altına alıyor.

GELİŞMİŞ DENEYİM, GELİŞTİRİCİ ÜRETKENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Couchbase 8.0, geliştiricilerin üretkenliğini, kolaylaştırılmış deneyimler ve yapay zeka kullanım örnekleri sunarak artırıyor. Platform, SQL++'a aşina olmayan geliştiricilerin doğal dil kullanarak veri sorgulamasına olanak tanıyor ve sorun gidermeye yardımcı olmak için bir sorgu iş yükü deposu ekliyor. Arama motoru ise, daha iyi sonuçlar verebilmek için kullanıcı tanımlı eşanlamlı sözcükler kullanabiliyor.

COUCHBASE, DEVOPS İÇİN ARTIK DAHA VERİMLİ VE SORUNLARA HIZLI YANIT VEREBİLİYOR

Yeni sürüm, operasyonel karmaşıklığı azaltarak sorun giderme ve altyapı yönetimi yükünü en aza indiriyor ve sürtünmeyi ortadan kaldırıyor. Yapay zeka ajanı sistemleri oluşturmakla ilgili hem çalışma süresi performansı hem de sürekli veri yönetimi yüklerini ele alıyor.

DESTEKLEYİCİ GÖRÜŞLER

IDC Araştırma Direktörü Devin Pratt, 'Günümüzün entegre vektör veritabanlarının çoğu, indeksleme ve geri getirme konusunda genel bir yaklaşım benimsiyor ancak yapay zeka uygulamalarının farklı performans ve doğruluk gereksinimleri var. Couchbase gibi çözümler, belirli kullanım durumları için vektör aramasının ince ayarlanmasına olanak tanıyarak diğer birçok sistemden daha fazla esneklik sunuyor' dedi.



RedMonk firmasında kıdemli Sektör Analisti olarak görev yapan Kate Holterhoff, 'Yapay zeka uygulamalarını geliştirmenin önündeki teknik engeller hala yüksek ve birçok geliştirici vektör işlemleri için gerekli olan karmaşık veritabanı mimarileri ve özel sorgu dillerini kullanmakta zorlanıyor. Bu eksiklik, yapay zeka girişimlerini pilot projelerin ötesine taşımak isteyen kuruluşlar için bir engel haline geliyor. Couchbase, bu güçlü yetenekleri daha fazla geliştiriciye, özellikle de derin veritabanı uzmanlığı olmayanlara erişilebilir hale getirerek yapay zeka geliştirmeyi demokratikleştiriyor ve basitleştiriyor.' şeklinde düşüncelerini paylaştı.



ISG Software Research'ün Araştırma, Analitik ve Veri Direktörü MattAslett ise, 'Vektörlerin depolanması ve indekslenmesi için destek sunma, artık veri platformu sağlayıcıları için kritik bir yetenek haline geldi ve bu sayede üretken yapay zeka ile donatılmış uygulamaların geliştirilmesi mümkün olabiliyor. Couchbase'in çoklu vektör indeksleme ve geri alma yaklaşımlarına verdiği destek, geliştiricilerin her uygulamanın gereksinimlerine en uygun yaklaşımı seçmelerini sağlayan bir farklılık sunuyor.' dedi.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Couchbase, operasyonel, analitik, yapay zeka ve mobil uygulama verilerini tek bir platformda benzersiz bir şekilde destekleyen çok amaçlı bir veritabanıdır. Couchbase; şirket içinde, Kubernetes'te, DBaaS olarak ve mobil ve IT sistemlerinde aynı anda kullanılabilir.Böylece geliştirme sürecini kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür.

Couchbase 8.0 genel olarak erişilebilir durumda bulunuyor. Yapay zeka uygulamaları ve yapay zeka ajan sistemlerinin geliştirilmesini basitleştirmek için www.couchbase.com adresinden hemen siz de deneyebilirsiniz.

