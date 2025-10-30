Çorum Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal yaşam alanlarını artırma hedefi doğrultusunda yeni bir temapark projesini hayata geçiriyor.

ÇORUM (İGFA) - Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatleri arasında yer alan temapark projelerinin ikincisi hayata geçiriliyor. İlk temapark olan Müzik Parkı'nın ardından bu kez Masal Temalı Park için çalışmalar başladı.

Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan ve Çorum'un en eski parkaları arasında yer alan park yenileniyor.

3800 metrekare alan içerisinde bulunan park çizgi film karekterleriye Çorum'un ilk masal parkı olacak. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum'da çocuklara yönelik bir ilki gerçekleştireceklerini ifade etti.

Park Bahçeler Müdürü İsmail Özler'den devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aşgın ' İlimizin en eski parklarından biri olan yaklaşık 3800 m2 büyüklüğündeki Hitit Park'ta, tüm sert zemin, oyun grubu ve donatı elemanlarını yenilemeyi hedefliyoruz.

Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Bu parkımızı da en kısa sürede bitirerek çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği bir alan haline getireceğiz. İlimizde ilk kez Masal konseptiyle hazırlanan projede 170 metrekarelik oyun alanının yanı sıra, çocukların eğlenceli vakit geçirip sosyalleşebileceği çeşitli çizgi film ve masal karakterleri yer alacak.

Park kültürümüzü yansıtan Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Dede Korkut gibi karakterlerin yanı sıra her yaş grubu tarafından tanınan çizgi film karakterlerine ve günümüz çocuklarının favori yapımlarına ait eserlere de yer alacak.

Ayrıca park içerisinde Masal Adası ve Masal Yolu gibi temalar da bulunacak. İlimizde ilk kez gerçekleştireceğimiz Masal Temalı Parkımızla birlikte çocuklarımız hem masal okuyup hem karikatür görselleri ile adeta masalı yaşama imkanı bulacaklar. Çocuklarımız için ne yapsak az. Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımız için hazırladığımız parkımız şimdiden hayırlı olsun' dedi.